Baile Da Favorita Le Chapiteau Marseille, 28 juillet 2023, Marseille.

► Baile funk, Dancehall, Afrobeat, Amapiano, Afrotrap …

► 20h – 04h

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

► Billetterie de 0e à 12e :

Baile da Favorita, AKA le meilleur remède pour des lombaires souffrantes, est de retour au Chapiteau. Et avec elle, son lot de rythmiques sucrées, de mouvements chaloupés, de rencontres collées-serrées (ET CONSENTIES)…

— LINE UP —

YARÀ (Tropix) – Baile funk, Dancehall, Amapiano, Batida, Jungle …

https://soundcloud.com/tiago-monteiro-767579825/tracks

Homme-sirène des eaux troubles de l’Amazone aux lumières de Pleine Lune.

Sortilèges brésiliens, incantations de Latino América et d’Afrique. Avec la cadence de ses ondes électrisantes, la sirène saura vous enchanter.

KERMITTTA (TWERKISTAN) – Amapiano, Afro-house/afrotech, UK Funky, Baile Funk, Dancehall, Shatta, Hip-Hop, Jersey, Jungle

https://soundcloud.com/…/memana-twerkistan-invite-kermitta

Ses différentes influences qu’elle a puisée à travers ses expériences et ses voyages sont toujours très présentes dans son répertoire musical et sa manière de mixer : son style varie entre des titres dansants aux tonalités afro/afro-house, baile, caribéens et “classiques” remixés sur des tonalités électroniques.

YUNG PAD (TWERKISTAN) – Hip-Hop, Rap, Trap, Drill, Jersey, Rnb, Future Beats, Club Music …

https://soundcloud.com/pinataradio/twerkistan-090522

Maître du turn-up au mix dynamique et crossover en tout genre, @yungpadd mélange les couleurs. Il alterne entre facettes sombres et éclats lumineux qu’on retrouve dans le club.

DJ aguerri, il rythme son set de bangers du monde entier et de vibes sucrées, avec une touche d’edit et de nouvelles fraicheurs pour sublimer le tout.

Un véritable orfèvre du dancefloor.

——-

21h30 – 23h30 : Yará

23h30 – 01h30 : Kermitta

01h30 – 03h30 : Yung Pad

04h00 : On se dit au revoir

——-

BILLETTERIE :

AVANT 23H : GRATUIT (sur réservation)

EARLY : 7e + frais de loc

NORMAL : 10e + frais de loc

Sur place : 12e

⚠ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 21h ou 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

☝️Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif !

——-

On prend soin les un·es des autres

La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

_____________________________________________________________

