Chapistival Le Chapiteau Marseille, 13 juillet 2023, Marseille.

On vous emmène dans notre Chapidream…

Il était une fois trois lutins qui aimaient se retrouver au clair de lune et faire la fête jusqu’à l’aube.

Un matin, alors qu’ils retournèrent dans la forêt, ils croisèrent sur leur route Chapi, une fée de la musique électronique.

Elle les invita à les suivre dans un lieu connu de tous mais néanmoins secret : Le Chapiteau.

À l’abri sous les champignons géants, les 3 lutins restèrent discrets.

Après cette première expérience ils décidèrent de prendre l’apparence d’humain·es et de revenir tous les week-end au Chapiteau.

Un jour, ils en avaient assez de jouer un rôle et décidèrent d’organiser le Chapistival avec leurs amies, les fées.

Ils pourraient enfin se débarrasser de leur apparence d’emprunt et déambuler tranquillement dans un Chapiteau Enchanté.

Ouvrez les yeux, tendez l’oreille, peut-être que vous les croiserez…

— Pour retrouver toutes les infos concernant le Chapistival rendez-vous ici : https://www.chapistival-marseille.fr/ —

— PROGRAMMATION —

DAY 1 | OPENING – LA FÉE CLOCHETTE EN GUINGUETTE | 20h-22h

Extérieur | w/ Lorkestra

DAY 2 | SORCELLERIE SONORE | 20h-06h

3 scènes

Club | w/ SABB, Wolk, Olympe4000, Arcene K

Mini-Club | w/ 8FCK, Wawrzy

Chalet | w/ SABB, Namat

‍♀ DAY 3 | FÉE MOI RAVER | 20h-06h

2 scènes

Club | w/ Rafik S, QAHÖG, Racing Nokia, Laze

Mini-Club | w/ Nectar, Zakir, Positiv Energy

DAY 4 | DISCO’NIRIQUE | 19h-04h

3 scènes + extérieur

Extérieur | w/ DØVE

Club | w/ Moonee, Ba-Vic, Minitel

Mini-Club | w/ Sibel, Jason Case

Chalet | w/ Rafik S, Elix

‍♂ DAY 5 | LE 33 TOUR ENCHANTEUR | 19h-23h

Extérieur | w/ Fluyko

— ACTIVITÉS —

Bar à paillettes by Si Si La Paillette

Performances by La Compagnie Cirkul’R

Cookies au CBD et glaces by Les Jodisseries

& surprises

— BILLETTERIE —

PRÉVENTES : https://shotgun.live/events/chapistival-5-jours-enchantes…

PASS 5 JOURS : 30e (+ frais de loc)

MERCREDI et DIMANCHE : 0e

JEUDI, VENDREDI et SAMEDI : de 7 à 15e (+ frais de loc)

DÉTAILS & BILLETTERIE :

SUR PLACE :

MERCREDI et DIMANCHE : 0e

JEUDI, VENDREDI et SAMEDI : 17e

On prend soin les un·es des autres

➡ Lorsque la musique s’arrête on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

​

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

