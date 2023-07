DUB’N’PETANQUE – w/Baltimores, Massilia Hi-Fi & Dubtrakz Le Chapiteau Marseille, 9 juillet 2023, Marseille.

DUB’N’PETANQUE – w/Baltimores, Massilia Hi-Fi & Dubtrakz Dimanche 9 juillet, 16h00 Le Chapiteau Entrée libre

► Live 100% Dub en open air

► 16h-23h

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

► ENTREE LIBRE ET GRATUITE

Le véritable rendez-vous des boulistes et des dubbers fait son grand retour !

Embarquez la triplette et votre meilleure équipe et venez siroter des pastis sous les platanes en musique, on s’occupe du reste

— LINE UP —

– DUBTRACKZ

Petit sound system du sud-est basé à La Tour d’Aigues (84) dans le Luberon (près de Aix en Provence) le Dubtrakz Sound est un crew fondé en 2015 avec l’ambition de développer un sound system reggae dub. Créé à la base par 2 amis de longue date, Lucas et Pierre Louis, ils ont été séduit par l’aspect sound system de ce milieu et ont alors construit leur sono de manière artisanale. Très vite rejoint par Bastien et Maxime alias Jamatekan et Madmax Hifi, ils ont travaillé sur la composition musicale afin d’enrichir leur collection de productions maison. Plutôt à tendance Dub Stepper, jouées par des Sounds renommés tels l’anglais Sinai Sound System ou encore les français du Massilia Hi Fi et du Culture Dub Sound System… Récemment ils ont sortis un titre sur un vinyle en compagnie du chanteur Baptiste produit par le label militant bulgare Woodland Records ,un autre sur la compilation « City Squad Marseille + Aix » du label Subsquad Prod et plus récemment sur Culture Dub Record label français, engagé et actifs en compagnie de la chanteuse Ceikaba.

Follow the dub way

https://soundcloud.com/dubtrakz-sound

– MASSILIA HI-FI

Massilia Hi-Fi (MHF) est né en 2008 pour produire et diffuser de la musique aux influences Reggae/Dub.

Tout au long de leur parcours, ils rencontrent et travaillent avec des artistes tels que : Chinese Man, Iration Steppas, Channel One, OBF, Charlie P, Baja Frequencia, Panda Dub, Skarra Mucci, Zenzile… autant d’expériences qui feront évoluer leur approche de la composition et de la production musicale. Devenu une figure incontournable de la scène sound system en région PACA le groupe affiche la volonté de poursuivre dans la sonorisation d’événements, la création studio, la scène, et l’ambition de structurer un label.

https://soundcloud.com/massilia-hi-fi

– BALTIMORES

Faut-il encore vous le présenter ? Bon, d’accord, si vous insistez… Baltimores est un chanteur/MC basé à Marseille. Après avoir acquis une solide expérience de la scène et du studio dans des styles et projets musicaux variés, il s’est finalement recentré en 2017 sur sa musique de prédilection : le reggae/dub. Capable d’alterner, rub a dub, faststyle ou chant, et de rider du roots comme du stepper digital, il est à ce jour l’un des représentants les plus actifs de la nouvelle génération de chanteurs français s’exprimant en patois jamaïcain, langage qu’il a pu perfectionner lors de son séjour en Jamaïque. En 2020, il nous livre sont premier album solo sur lequel il endosse le rôle de beatmaker en plus de celui de chanteur en composant lui-même ses riddims. Puis, la même année il signe également l’EP « Four Shades of Dub » en collaboration avec le duo de dubmakers Ashkabad. Auteur-compositeur intarissable et prolifique, Baltimores ne manquera pas de nous gratifier à l’avenir de nouveaux enregistrements, dans son style bien à lui.

https://soundcloud.com/baltimores-reggae-dub

16h00 : Ouverture des portes

17h00 : Début des concerts

21h30 : Fin des concerts

23h00 : On se dit au revoir

— INFOS PRATIQUES —

On s’aime, alors on fait attention les un.es aux autres, be safe

NB : la direction se garde le droit d’entrée

Pas de bruit en sortant, pensez aux voisin.es qui dorment !

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

