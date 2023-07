ONDE STELLAIRE – w/ Timid Boy, Niv Ast & La Baronne Le Chapiteau Marseille, 8 juillet 2023, Marseille.

► House progressive / Techno mélodique / Indie Dance

► 20h00 – 04h00

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

► Billetterie: https://shotgun.live/…/onde-stellaire-w-timid-boy-niv…

Un voyage musical intergalactique où les étoiles seront les témoins privilégiés de notre exploration sonore. Embarquez avec nous pour une expérience cosmique, où les rythmes hypnotiques se mêlent aux mélodies célestes pour créer une atmosphère envoûtante. Préparez-vous à briller de mille feux sous la voûte étoilée de l’onde stellaire. C’est le moment de vous perdre dans la musique et de laisser votre âme flotter parmi les étoiles. Les vibrations cosmiques s’empareront de vous alors laissez votre esprit s’évader vers des contrées musicales inexplorées.

— LINE UP —

Timid Boy – House, minimal deep tech

https://soundcloud.com/timidboy

Niv Ast – LIVE Electronic, Techno, Indie Dance, Dark Disco

https://soundcloud.com/nivast

La Baronne

https://soundcloud.com/user-270359078

———

20h00 : Ouverture des portes

03h30 : Fin des DJs sets

04h00 : On se dit au revoir

——-

BILLETTERIE : https://shotgun.live/…/onde-stellaire-w-timid-boy-niv…

AVANT 21H : GRATUIT (sur réservation)

AVANT 23H : 5e + frais de loc

LATE A TOUTE HEURE : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 12e

— INFOS PRATIQUES —

⚠ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 21h ou 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

☝️Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif !

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

