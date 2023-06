Les jeudis guinguette de La Belle de Mai – w/SMIB Le Chapiteau Marseille, 22 juin 2023, Marseille.

Les jeudis guinguette de La Belle de Mai – w/SMIB Jeudi 22 juin, 18h30 Le Chapiteau Entrée libre

► Guinguette de quartier en toute détente

► 18h30-23h00

► Open air, pétanque, repas partagé, pizzas…

► Prix réduits sur le bar

► Entrée libre et gratuite

Le rendez-vous pour partager, échanger, danser, s’émouvoir, se retrouver, découvrir, déguster, rire, s’émerveiller, pétanquer, s’hydrater avec de bons produits mais surtout honorer le légendaire quartier de La Belle de Mai et ses habitant.es

Amazing guinguettes à entrée libre et gratuite :

22/06

Après le report du la date du 01/06 on vous redonne rendez-vous

le 22/06 avec SMIB

SMIB – French DJ/Producer from Bordeaux

Living in Marseille – 80/90s Synth Vibes

Style : House – Italo – Disco – Trance

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 22h et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

Carte à prix réduits | Accès aux terrains de pétanque | Repas partagés

— INFOS PRATIQUES —

⚠️ La musique s’arrête à 22h, venez tôt !

NB : la direction se garde le droit d’entrée

Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment !

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

