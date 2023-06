ONDE STELLAIRE – w/ HORS-SOL & PASTEL Le Chapiteau Marseille, 16 juin 2023, Marseille.

► Electro / Break / Progressive House / Trance

► 21h30 – 04h00

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

► Billetterie de 0 à 12€

Saviez-vous que les étoiles possédaient une signature musicale propre développée par les vibrations sonores qu’elles émettent ? Que dans notre échelle contemporaine où le « la » du diapason correspond à 440 Hz, le Soleil résonne en « sol dièse » ? Si les sons produits par les astres sont imperceptibles à l’oreille humaine – ils sont bien trop éloignés et bien trop graves – la bonne nouvelle c’est qu’avec la soirée Onde Stellaire, vous ne risquez pas de manquer une seconde de la divine musique de ces DJs intergalactiques : elle est tout à fait adaptée à l’écoute des humains, on a encore eu de la chance !

— LINE UP —

HORS-SOL

Instigateur d’une vision légère et bienveillante de la nuit, le collectif HORS-SOL propose régulièrement des parenthèses de légèreté dans la capitale française et ses environs. À trois derrière les platines lorsqu’ils se produisent en tant que DJ act HORS-SOL, le collectif composé de Jolly, Lastvuska, Marty et Germain Cls, distille une palette de sons progressifs, énergétiques et euphorisants, inspirés, lorsque la fête bat son plein, de sonorités piochées dans les répertoires 90’ et 2000 de la House progressive, de la trance et de la techno, ainsi que des sonorités plus contemporaines.

https://rinse.fm/shows/hors-sol/

https://soundcloud.com/hors-sol

PASTEL

Originaire de Paris, Pastel a posé ses disques à Marseille depuis presque 2 ans

La mer et le soleil sont ses inspirations pour des sets ambient et downtempo

Qui se transforment à la nuit tombée en rythmes breakés, solaires et dansants.

https://soundcloud.com/radio-sofa/pastel-rs

21h30 : Ouverture des portes

03h30 : Fin des DJs sets

04h00 : On se dit au revoir

——-

BILLETTERIE : https://shotgun.live/…/onde-stellaire-w-hors-sol-pastel…

AVANT 23H : GRATUIT (sur réservation)

EARLY A TOUTE HEURE : 7e + frais de loc

LATE A TOUTE HEURE : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 12e

— INFOS PRATIQUES —

⚠ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 21h ou 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

☝️Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif !

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

