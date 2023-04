Carte Blanche x La Dédale – w/ Electronic Playground & Guests Le Chapiteau, 29 avril 2023, Marseille.

► Minimal, Progressive, Techno, Electro

► 20h00-04h00

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

► Billetterie à partir de 0e : https://tinyurl.com/y389vvc2

Le collectif La Dédale invite Ora et YAAC les deux résidents de IN:TIME pour un B2B endiablé et DJ RoHS venu tout droit de Lyon pour une soirée de zinzin 100% vinyle

Le duo Electronique Playground viendra suivi d’un tromboniste qui accompagnera le Dj Set pour une expérience inoubliable.

— LINE UP —

– ELECTRONIC PLAYGROUND (Collectif Dédale) – Minimal House, Progressive

https://soundcloud.com/electronic-playground-epg

– ORAB2B YAAC (IN:TIME) – Minimal, Electro, Techno

https://tinyurl.com/bdd5hyjn

– RoH’S (YaR/Cabriole) – Minimal, Electro, Bleep, Rave

https://soundcloud.com/gauthlar

20h00 : Ouverture des portes

21h30 – 23h30 Dj RoH’S

23h30 – 01H30 Electronic Playground

01H30 – 03H30 ORA b2b YAAC

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir

——— INFOS PRATIQUES ——-

AVANT 21H : GRATUIT (sur réservation)

AVANT 23H : 5e + frais de loc

A TOUTE HEURE : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 12e

⚠ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 21h ou 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif !

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

