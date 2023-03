CHAPIBIRTHDAY – Les 6 ans – SANS QUEUE NI FETE Le Chapiteau, 24 mars 2023, Marseille.

► 3 scènes, 3 ambiances

► 2 jours de fête, DJ sets & animations

► 20h-4h

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

Ça y est ! Le Chapiteau a 6 ans !

Six années de sensations, de papillons dans le ventre, de montagnes russes dans nos cœurs et de dingueries dans nos têtes de fêtard.e.s libres !

Libres de fêter la vie, d’être zinzin, de danser follement, libres de faire des bisous qui claquent et des distributions d’amour. Car vieillir c’est aussi savoir lâcher prise et vivre la tête dans les étoiles le temps d’une nuit – voire d’un week-end !

Ce sera le moment de revivre les meilleurs moments passés dans votre lieu de fête préféré – avec plein de clins d’œil pour se rappeler un peu les premières bougies !

— LINE UP & ANIMATIONS —

MAIN STAGE | RORRE ECCO – MOONEE – BA-VIC

MINI CLUB | DJ BRETT ALL NIGHT LONG

CHALET | LIL’PEA – CRAZY KARAOKE

: KARAOKE, CARTOMANCIE, CHAISES MUSICALES DISCO, DISTRIBUTION DE BONBONS, 1,2,3 SOLEIL…

MAIN STAGE | DORA – LEA DOBRICIC – ARCENE K

MINI CLUB | JEAN BATON ALL NIGHT LONG

CHALET | NAMAT – CRAZY BLIND TEST

: CARTOMANCIE, BLIND TEST, DISTRIBUTION DE BONBONS, 1,2,3 SOLEIL…

BILLETTERIE : https://tinyurl.com/msz2wzr5

PASS UN SOIR (VENDREDI OU SAMEDI)

AVANT 22 HEURES : 7 EUROS + fdl

ALL NIGHT : 12 EUROS + fdl

SUR PLACE : 15 EUROS

PASS DEUX SOIRS (ENTRÉE A TOUTE HEURE)

EARLY BIRD : 15 EUROS + fdl

REGULAR : 20 EUROS + fdl

— INFOS PRATIQUES —

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

► Politique de réduction de plastique + récup

► Petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

