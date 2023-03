Ghettozilla – w/ Aasi, KSU, Racing Nokia, Soumsoum & G.ear Le Chapiteau, 11 mars 2023, Marseille.

Ghettozilla – w/ Aasi, KSU, Racing Nokia, Soumsoum & G.ear Samedi 11 mars, 20h00 Le Chapiteau De 0 à 10,59€ en pré-vente / 12€ sur place

► Ghetto techno

► XXX on yo ASS-ASS-ASS !!!!!

► 20h – 04h

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

►Billetterie à partir de 0e : https://tinyurl.com/3by2nv86

Heyo les ghettosaures ! On débarque au chapiteau le 11 Mars pour

notre premier zbeul à Marseille —> GHETTOZILLA ! Et comme on pense toujours à vous, on vous a préparé une line up crossover épisode entre toutes les dimensions, avec pour seul mot d’ordre : Ghetto-Tech !

Au rdv, on retrouve nos résident·es, Aasi et G.ear, vitesse de croisière 160km/h, les chasseur.euses de tracks de l’extrême, Animals Industry, avec le seul et l’unique Soumsoum aka le maître sabreur qui découpe du dino sans pression. Minuit Rapide, les rookies qui vont allumer le brasier de la rave, nous ont envoyé leur meilleur élément en termes de ghetto : Racing Nokia, fera chauffer les platines. Et évidemment, Patanegra et leur étoile montante au groove incontesté : KSU !

On vous attend nombreux.ses pour rider du gros dino, big love

— LINE UP —

– AASI (GhettoXXX, BAGAR)

https://soundcloud.com/aasimusic

– G.EAR (Matière, GhettoXXX, BAGAR)

https://soundcloud.com/universe-of-gear

– RACING NOKIA (Minuit Rapide)

https://soundcloud.com/racingnokia

– KSU (Patanegra)

https://on.soundcloud.com/FrTij

– SOUMSOUM (Animals Industry)

20h00 : Ouverture des portes

21h00 : Début des DJ sets

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir

——-

BILLETTERIE : https://tinyurl.com/3by2nv86

AVANT 21H : GRATUIT (sur réservation)

AVANT 23H : 5e + frais de loc

A TOUTE HEURE : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 12e

⚠ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 21h ou 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

☝️Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif !

— INFOS PRATIQUES —

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T20:00:00+01:00 – 2023-03-12T04:00:00+01:00

