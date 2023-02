OFF – w/ TURBO TORŠI & ERROR.TPG Le Chapiteau, 3 février 2023, Marseille.

6,59€ en pré-vente / 10€ sur place

♫♫♫

https://tinyurl.com/2zvye7hz Afin de passer le temps entre deux saisons de fêtes, le Chapiteau n’a pas pu s’empêcher d’inviter certains de ses dj récurrents pour une soirée OFF sans prétention pour résister ensemble aux frimas de l’hiver dans une ambiance bienveillante. — LINE UP — Au programme, ERROR.tpg & allié : TURBO TORŠI B2B DÉPRESSION MONDAINE – Post Club/Rave

TURBO TORŠI [Soirée Pizza]

Pickle wizard adepte de la sorcelerie saumuré. Hardrum vinaigré d’anatolie aux parfums de rave (le chou pas la fête).

SC : https://soundcloud.com/user-601011347

IG : https://www.instagram.com/turbo_torsi/ DÉPRESSION MONDAINE [ERROR.tpg]

Dj multifacettes du collectif Error.tpg, Dépression Mondaine mélange les styles en oscillant entre ambient éthéré, musiques percussives et sonorités électroniques ultraviolentes. Préparez-vous à un bel exercice de cardio !

SC : https://soundcloud.com/depressionmondaine

IG : https://www.instagram.com/nick.labaque/ BERNADETTE SUBARU [ERROR.tpg] – Hyperpop/Hyper plein de choses rapides

« J’ai vu la verge », crie-t-elle, toute droit arrivée de sa grotte de Lourdes. Sainte Bernadette sait vous faire tourner la tête quand il s’agît de brouiller les pistes avec ses remixes futuristes et sales de morceaux pop.

SC : https://soundcloud.com/bernadettesubaru

IG : https://www.instagram.com/bernadette.subaru/ GUIPOL [ERROR.tpg] – Hard Dance

Cardio, turbo, up and down : pas question de baisser l’intensité du training. Avec Guipol, c’est hard coaching VS sales tracks : LA session qu’il te faut pour bouger tes guiboles. Tu transpires ? T’es hors d’haleine ? T’en peux plus ? Good ! C’est que ça marche !

SC : https://soundcloud.com/guipol-gpl

IG : https://www.instagram.com/guipol.gpl/ D.JEKYLL [ERROR.tpg] – Rave

Parcourant le pays des raves, D. Jekyll nous fait bondir de techno en techno, de ses brusques obscurités à ses meilleures joyeusetés. Ça tressaute, ça agite, ça transporte : une vraie promenade de santé.

SC : https://soundcloud.com/d_jekyll

IG : https://www.instagram.com/d._jekyll/ 22h00 : Ouverture des portes

22h00 : Début des DJ sets

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir Toujours le démon après la soirée ? Rendez-vous à 5h30 et jusqu’à 10 heures pour l’after avec d’autres DJs —–

BILLETTERIE : https://tinyurl.com/2zvye7hz

PRÉ-VENTE : 6e + frais de loc

SUR PLACE : 10e — INFOS PRATIQUES —

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32. PEACE LOVE and MUSIC ! ! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T22:00:00+01:00

2023-02-04T01:00:00+01:00

