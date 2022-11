GINETTE & HUBERT SUR LEUR 31 Le Chapiteau, 31 décembre 2022, Marseille.

De 15,75 à 35€

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://tinyurl.com/3cj74nw2 »}]

► Un nouvel an vraiment pas comme les autres

► 3 scènes, 3 ambiances

► DJ sets & animations

► 22h30 – 07h

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

► Billetterie : https://tinyurl.com/3cj74nw2

GINETTE ET HUBERT SUR LEUR 31

Un couple d’honnêtes gens – bien qu’un peu dépassé par la situation, qui a sûrement oublié :

– qu’il n’avait plus 20 ans ;

– de ne pas mélanger les médicaments avec le kir à la cerise ;

– qu’à Marseille, on finit (presque) toujours au bon endroit quand il s’agit de faire la fête ;

Un couple de sacrés personnages, qui n’a sûrement pas oublié :

– comment foutre le zbeul à la maison de retraite ;

– que 2023 est une année pleine de promesses et qu’il faut savoir l’accueillir comme elle le mérite ;

– d’inviter la crème des fêtard·es pour célébrer un nouvel an inoubliable

Toi qui aimes autant la franche rigolade que ces deux grand·es maboules, c’est l’occasion de les rejoindre pour LA sauterie de l’année ! On te le promet : tu ne te feras pas de vieux os

— — — — — — — — — — — —

3 PARTERRES DE DANSE :

Dancing techno

Pour mettre la tête à l’envers à Hubert

22h30-00h30 | Wasko

00h30-02h00 | Wolk (PH4)

02h00-03h30 | Francesca Lombardo

03h30-05h00 | Arcene K

05h00-06h30 | Electronic Meeting (Eve Dahan b2b L’Atomiste)

Discothèque groovy

Que de la bonne House pour oublier la scoliose

00h30-01h30 | Lil’Pea

01h30-02h30 | SMIB

02h30-03h30 | Anticlimax

03h30-05h00 | SMIB

05h00-06h30 | TBA

Salle de bal des plaisirs coupables

Enlève ta culotte, c’est Ginette qui pilote (on te prévient elle aime Britney plus que tout)

00h30-01h30 | Blind Test

01h30-02h30 | Anticlimax

02h30-03h00 | Just Dance

03h00-04h00 | Lil’Pea

04h00-05h00 | Karaoke

05h00-06h30 | Pan Pan

— — — — — — — — — — — —

DIVERTISSEMENTS :

[SALLE DE BAL DES PLAISIRS COUPABLES]

Crazy Karaoke (parfois mieux vaut être sourd·e)

Just Dance de chez Mémé (sponsorisé par l’organisation mondiale de la lutte contre l’arthrose)

Blind Test (pas besoin d’être Gilbert Montagné pour participer)

[JARDIN DE LA MAISON DE RETRAITE]

✨ Bar à paillettes & make up

Déguisements et jeux de société de mamie Gertrude

Mur de voeux

Performances

— — — — — — — — — — — —

BILLETTERIE : https://tinyurl.com/3cj74nw2

EARLY BIRD – En avant la jeunesse : 15 euros

REGULAR – Pas facile la vie d’adulte : 25 euros

LATE BLOOMER – Fabulous vieux croûton : 35 euros

— INFOS PRATIQUES —

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 06h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮️ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

► Politique de réduction de plastique + récup

► Petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille



