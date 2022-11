ERROR.TPG XTRA BIG BIRTHDAY PARTY Samedi 17 décembre, 20h00 Le Chapiteau

De 0 à 7.59€ en pré-vente / 10€ sur place

♫♫♫

https://soundcloud.com/swanmeatSwan Meat (Reba Fay) est une productrice de disques et DJ de Washington DC basée à Cologne, en Allemagne. Depuis qu’elle a véritablement fait son entrée sur la scène avec son EP de 2019 FLESHWORLD (Infinite Machine), que Resident Advisor a qualifié de » séquence vertigineuse de références et d’échantillons programmés pour choquer et émerveiller », elle s’est taillée sa propre niche dans l’underground, perfectionnant un son dans lequel de vastes arrangements de cordes, des mélodies de synthé 8 bits et de gigantesques kicks se rencontrent dans un tourbillon étrange et mystérieux. Son son est illustré dans des singles tels que « SLUDGE », « PSYCHOPATH » et « BEHAVE » entre autres, mais surtout sur son dernier EP, BLOOD SUPERNOVA, où il est poussé à sa limite maximaliste. Que ce soit en tant que DJ résidente chez dublab Cologne, ou comme moitié du duo techno House of Suns avec DJH, Swan Meat s’est révélée polyvalente et en constante évolution, parcourant le monde avec ses sets live extrêmes et sans compromis. Fay compose également pour les jeux vidéo, avec des projets récents incluant la musique de la Divine Disco dans Bloodhunt.

⚡ Naominitel : https://soundcloud.com/naominitel

Naominitel est DJ, producteurice de musique électronique et membre du collectif queer GLIT. Son projet live est fait de ses propres compositions instrumentales ainsi que de reprises dans un style électronique entre dark disco, EBM, et techno post-punk jouées avec machines, voix et guitares. La frontière humain-machine se floute dans un futur cyberpunk et psychédélique, sombre mais optimiste, dansant et planant, où la guitare n’est plus qu’une interface entre le système nerveux humain et les ordinateurs. Gender is over, technology is power, biology is fun, machines are cute. Science is gonna be exciting!

☄️ D.Jekyll : https://on.soundcloud.com/SZBpcJbgowpVFB63A

☄️ Guipol : https://on.soundcloud.com/YbrJftUFmCCRSkLA6

☄️ Depression Mondaine : https://on.soundcloud.com/g6TvAiqzmRUVNisT9

☄️ Bernadette Subaru : https://on.soundcloud.com/EHgATQADBqpLgaE76

VJing et visuels de la soirée par Gael Lapasset : https://www.instagram.com/gael.lapasset

—–

BILLETTERIE :

AVANT 22H : GRATUIT (sur réservation)

APRÈS 22H : 7e + frais de loc

SUR PLACE : 10e

⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

☝️ Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif !

— INFOS PRATIQUES —

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮️ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille



