SCHMILBLICK – w/ Camille Rodriguez, SABB & Agoya Collectif Le Chapiteau, 10 décembre 2022, Marseille.

De 0 à 10€

https://tinyurl.com/295b4wyj « Le Schmilblick des frères Fauderche est, il convient de le souligner, rigoureusement intégral, c’est-à-dire qu’il peut à la fois servir de Schmilblick d’intérieur, grâce à la taille réduite de ses gorgomoches, et de Schmilblick de campagne grâce à sa mostoblase et à ses deux glotosifres qui lui permettent ainsi d’urnapouiller les istioplocks même par les plus basses températures.

Haut les cœurs et chapeaux bas devant cette géniale invention qui, demain ou après-demain au plus tard, fera germer le blé fécond du ciment victorieux qui ouvrira à deux battants la porte cochère d’un avenir meilleur dans le péristyle d’un monde nouveau… » — LINE UP — CAMILLE RODRIGUEZ – Techno groovy, festive et mélodique

https://soundcloud.com/camille-rodriguez/sets/dj-set SABB : Tech-house, Progressive, Techno

https://soundcloud.com/sabbxmusic AGOYA COLLECTIF – House, Techno, Melodic ➡ BONÏPSO

https://soundcloud.com/bonipso ➡ BROOKESIA

https://soundcloud.com/brookesia ➡ JOHN A MARR : house, techno, melodic

https://soundcloud.com/peon_marseille 20h00 : Ouverture des portes

21h30 : Début des DJ sets

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir —

BILLETTERIE : https://tinyurl.com/295b4wyj AVANT 21H : GRATUIT (sur réservation)

AVANT 23H : 5e + frais de loc

A TOUTE HEURE : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 10e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 21h ou 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

☝️ Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif ! — INFOS PRATIQUES —

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32. ☮️ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T20:00:00+01:00

2022-12-11T04:00:00+01:00

