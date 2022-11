OK BOOMER | 70’s, 80’s, 90’s, 2000 – w/ DJ Brett & Guests Le Chapiteau, 2 décembre 2022, Marseille.

OK BOOMER | 70’s, 80’s, 90’s, 2000 – w/ DJ Brett & Guests Vendredi 2 décembre, 20h00 Le Chapiteau

De 0 à 10,59€

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



♬ ✨ ♬ https://tinyurl.com/4mjpkte7♬ ✨ ♬ Kikou mes petits sucres, tata est de retour sur Face de Bouc pour vous prévenir qu’elle organise une super boum avec des Disc Jockey du tonnerre, c’est le pied !!! Rendez-vous à la discothèque du Chapiteau, entrée gratuite pour les filles et les garçons avant 21h, ça c’est pour vous coucher de bonne heure les enfants, le sommeil fait la santé et pas le travail contrairement à ce que ces gros capitalistes essaient de vous faire croire. Ne tombez pas dans ces sornettes mes ptits chéris ! Prenez soin de vous et faites pas de bêtises, sinon la prochaine boum risquerait de vous passer sous le nez illico !!! Bisous mes ptits sucres Envoyé de ma Samsung Tab S2 — LINE UP — DJ BRETT – Funky Dance, House 90’s, Break, Big Beat 2000

https://soundcloud.com/djbrettmars/sets/mes-set-dj CREESTAL – Funk, Hip-Hop

https://www.mixcloud.com/creestal/ DJ CUSTER – Disco, Funk

https://soundcloud.com/user-309301714?ref=clipboard&p=i&c=0 20h00 : Ouverture des portes

21h30 : Début des DJ sets

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir —

BILLETTERIE : https://tinyurl.com/4mjpkte7 AVANT 21H : GRATUIT (sur réservation)

AVANT 23H : 5e + frais de loc

A TOUTE HEURE : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 10e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 21h ou 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

☝️ Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif ! — INFOS PRATIQUES — On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32. ☮️ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T20:00:00+01:00

2022-12-03T04:00:00+01:00

