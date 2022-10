MICROCLIMAT – w/ Microclimat All Stars Le Chapiteau, 12 novembre 2022, Marseille.

MICROCLIMAT – w/ Microclimat All Stars Samedi 12 novembre, 20h00 Le Chapiteau

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille



♬ ♬ https://tinyurl.com/y23jfesz♬ ♬ Vous rapporter un brin de soleil et de folie en novembre : voilà un défi que le crew Microclimat est prêt à relever avec brio comme lui seul sait faire ☀

Parent·es sans conteste des soirées les plus déjantées de France, l’équipe vous envoie tout schuss vers le royaume de la fête, un monde où tout est possible !

Welcome to paradise ! MICROCLIMAT

Microclimat est un projet de fête libre, qui se tient depuis une dizaine d’années dans les parcs, forêts, patinoires, quais, souterrains, friches et bateaux.

Le collectif parisien monte également des scènes dans des festivals comme Château Perché, Karnasouk ou la Fête de l’Huma.

IG : collectif_microclimat

Site : microclimat01.weebly.com/ — LINE UP — BERTILLE FROM NORMANDILLE – Bitch House

https://soundcloud.com/bertilletp/summer-kiss-mix ANTOINE CALVINO – Dark Disco

https://soundcloud.com/antoinecalvino/trippy-morning-mix NICO TRAFYKE – Techno Tordue

https://www.facebook.com/radiozinzine.aix/videos/490042612403769/ SCHLAG & JOLIE – House, Booty & plus si affinités

https://soundcloud.com/lech…/carte-blanche-schlag-et-jolie DASSON – Deep House

https://soundcloud.com/dasson-697034005 SCENO @B3AT

Kiran Lorette monte des scénographies incroyables pour le collectif Microclimat

https://www.instagram.com/beat.collective/ 20h00 : Ouverture des portes

21h30 : Début des DJ sets

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir —

BILLETTERIE : https://tinyurl.com/y23jfesz AVANT 21H : GRATUIT (sur réservation)

AVANT 23H : 5e + frais de loc

A TOUTE HEURE : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 10e

⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 21h ou 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

☝️ Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif ! — INFOS PRATIQUES — On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32. ☮️ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

