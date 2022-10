► Carte blanche à la première webradio d’Europe► 20h-04h► Pur sound system► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix► Préventes de 0e à 12e : https://tinyurl.com/3hu2d269 ♬ ♬

Première webradio d’Europe, première dans nos coeurs, première sur le dancefloor pour vous faire taper du pied jusqu’au bout de la night, première vers laquelle les dernier·es levé·es se tournent quand il s’agit d’écouter du bon son. Rien ne change depuis leur dernier passage au Chapiteau, toujours de bonnes surprises, jamais de mauvaises vibes. Et ça, on adore.

— LINE UP —

BAMBI – Techno, House, Break, Trance

https://soundcloud.com/6969bambi

SABOR A MI – House, Afro-house

https://www.mixcloud.com/sabor_a__mi/

VULVA VITAMINA – Rave underground

soundcloud.com/vulvavitamina

20h00 : Ouverture des portes

21h30 : Début des DJ sets

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir

AVANT 21H : GRATUIT (sur réservation)

AVANT 23H : 7e + frais de loc

A TOUTE HEURE : 12e + frais de loc

SUR PLACE : 15e

⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 21h ou 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

☝️ Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif !

— INFOS PRATIQUES —

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮️ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-04T20:00:00+01:00

2022-11-05T04:00:00+01:00