AD NAUSEAM Lundi 31 octobre, 14h00 Le Chapiteau

De 0 à 7€

♫DJ sets & Performances♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille

Les fantômes et les zombies pour Halloween, c’est dépassé : quoi de plus effrayant que le capitalisme, le conservatisme, les Jean-Eudes, les familles nombreuses en col Claudine et les catholiques intégristes?

En cette veille de férié, il est temps de frissonner : enfilez un costard ou un tailleur, ouvrez un PEL, traversez la rue pour trouver un travail, organisez un rallye et haïssez les autres au nom du Seigneur Jésus Christ notre sauveur!

Afin de vous provoquer des sueurs froides, le Chapiteau, le crew Error.tpg et le magnifique Robin des Doigts vous proposent une soirée en musique et en performances.

DRAGSHOW ASSURÉ PAR

– DESATUR8TE: https://www.instagram.com/desatur8te

– KING SWAN: https://www.instagram.com/kingzswan

– MEDUSA DICKINSON: https://www.instagram.com/medusa.dickinson

– HOSTING PAR ROBIN DES DOIGTS: https://www.instagram.com/desdoigts_robin

MUSIQUE ASSURÉE PAR LE CREW ERROR.TPG

– BERNADETTE SUBARU: https://www.instagram.com/bernadette.subaru

– GUIPOL: https://www.instagram.com/guipol.gpl

– D. JEKYLL: https://www.instagram.com/d._jekyll

– DEPRESSION MONDAINE: https://www.instagram.com/nick.labaque

– ET NOTRE GUEST, ANNA SUPERLASZIV: https://www.instagram.com/annasuperlasziv

ANIMATIONS & SCENO

– CLUEDO GE(N)ANT

– ATELIER MAQUILLE-TOI EN MARIE-MADELEINE (non, c’est pas vrai, le maquillage c’est vulgaire)

– SCENO MEGA SCARY DE DROITE

️ VJING (ET VISUEL) ️

– Gael Lapasset: https://www.instagram.com/gael.lapasset

⛪️ D’autres détails à venir très bientôt, pensez à vérifier régulièrement l’événement ⛪

️

—

BILLETTERIE : https://tinyurl.com/3xafacae

AVANT 21H : GRATUIT (sur réservation)

APRES 21H : 5e + frais de loc

SUR PLACE : 7e

⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 21h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

☝️ Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif !

— INFOS PRATIQUES —

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 01h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille



