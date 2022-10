BRUT – w/ Molly, Arcene K, Timo Mc-Roum & Kheli Le Chapiteau, 29 octobre 2022, Marseille.

BRUT – w/ Molly, Arcene K, Timo Mc-Roum & Kheli Samedi 29 octobre, 20h00 Le Chapiteau

De 0 à 10€

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://tinyurl.com/2p85dr3e »}, {« data »: {« author »: « molly.emeline », « cache_age »: 86400, « description »: « Molly has established herself as one of the brightest talents to emerge from the Paris scene in recent years, combining passion, integrity and talent to launch a successful multi-faceted career. Throu », « type »: « rich », « title »: « molly.emeline », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-xn26oxSyWXHx8Gzz-4quyKw-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/molly_music », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/molly_music », « thumbnail_width »: 500, « html »: «

https://tinyurl.com/2p85dr3e Brut, adj., /bruːt : du latin , lourd – à l’état le plus primitif.

Quand l’essence de la musique techno est aussi pure, pourquoi dénaturer le cadeau qu’elle fait pour nos oreilles ? Ne s’agit-il pas d’une denrée à consommer sans artifice ? Plus la techno est brute, plus elle se rapproche de l’exaction. Et qui dit brut dit lourd, c’est le latin qui nous le dit. Or : la techno c’est très très lourd et le line up de cette nouvelle BRUT aussi.

Coïncidence ? Je ne crois pas. ☝️ — LINE UP — MOLLY – House, Tech House, Techno

https://soundcloud.com/molly_music TIMO MC-ROUM – Deep tech, Minimal House, Electro

https://soundcloud.com/timomakroum ARCENE K – Techno

https://soundcloud.com/arcene-k KHELI – Techno

https://on.soundcloud.com/tkjJD8HCnYX1ptsr6 20h00 : Ouverture des portes

21h30 : Début des DJ sets

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir —

BILLETTERIE : https://tinyurl.com/2p85dr3e AVANT 21H : GRATUIT (sur réservation)

AVANT 23H : 5e + frais de loc

A TOUTE HEURE : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 10e

⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 21h ou 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

☝️ Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif ! — INFOS PRATIQUES — On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32. ☮️ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T20:00:00+02:00

2022-10-30T04:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Chapiteau Adresse 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Ville Marseille lieuville Le Chapiteau Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Le Chapiteau Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

BRUT – w/ Molly, Arcene K, Timo Mc-Roum & Kheli Le Chapiteau 2022-10-29 was last modified: by BRUT – w/ Molly, Arcene K, Timo Mc-Roum & Kheli Le Chapiteau Le Chapiteau 29 octobre 2022 Le Chapiteau Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône