Jambon Ibérythme – w/ Trae Joly & Pata Negra All Stars Le Chapiteau, 28 octobre 2022, Marseille.

De 0 à 10,59€

♫♫♫

https://tinyurl.com/5hx7zytm « Je sais pas pourquoi d’une façon générale le monde est devenu un tel bordel. Je sais pas si c’était obligatoire que le monde devienne ça. Tout est compliqué, mal foutu, pas rangé. Avant, y avait des champs avec des vaches, des poules. Tout était beaucoup plus simple, j’imagine. Avant, on avait un rapport direct aux choses. Dans le monde de Martine, on avait des animaux, on bouffait ce qu’on faisait pousser, on se construisait ses vêtements, sa maison. À la ferme, la vie était simple pour Martine. Des fois, je me demande pourquoi on a quitté le monde de Martine. »

(Xavier, l’Auberge Espagnole) — LINE UP — TRAE JOLY – UK Funky, Baile Funk, Jersey Club

https://on.soundcloud.com/BpbpR SERGENT NEM – Break, Baile, DnB

https://soundcloud.app.goo.gl/DL2ir KSU – Ghetto, Acid, Break

https://soundcloud.app.goo.gl/B84PK NOGE – Trap, Jungle, Garage, DnB

https://soundcloud.app.goo.gl/NQc4d WAWRZY – Techno

https://on.soundcloud.com/hMBv7 20h00 : Ouverture des portes

21h30 : Début des DJ sets

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir —

BILLETTERIE : https://tinyurl.com/5hx7zytm AVANT 21H : GRATUIT (sur réservation)

AVANT 23H : 5e + frais de loc

A TOUTE HEURE : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 10e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 21h ou 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

☝️ Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif ! — INFOS PRATIQUES —

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32. ☮️ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-28T20:00:00+02:00

2022-10-29T04:00:00+02:00

