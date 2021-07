Brasparts Ti Menez Are Brasparts, Finistère Le chapiteau du bois (Camp d’été en breton, 6-10 ans) Ti Menez Are Brasparts Catégories d’évènement: Brasparts

du dimanche 15 août au samedi 21 août

Les activités phares : Si le cirque est parfois un métier, pour nous, ce sera un jeu. Nous exercer, nous défier et nous associer pour réussir des figures solitaires ou coopératives, délicates ou endiablées, en maniant bâton, balles, assiettes, diabolos, mais aussi massues, foulards et autres anneaux sur la terre ferme ou bien sur poutre, monocycle ou rolla-bolla… Enfin construire notre propre chapiteau en pleine nature pour y accueillir parents et amis le samedi et y donner notre spectacle éphémère… Activités complémentaires : L’aventure sera agrémentée par des activités liées à l’environnement du Centre : grands jeux, balades…ou par des jeux organisés par l’équipe d’animation et les participants. Des moments de détente et des veillées, préparées avec les participants, viendront compléter le programme. Ce séjour se déroule en langue bretonne.

TP : 542 € / TR : 514 €

Nous vivrons comme des forains dans le bois des Monts d’Arrée avec le confort du bâtiment de Ti menez Are à proximité. Organisé par l’association EPAL. Ti Menez Are Garzuel, 29190 Brasparts Brasparts Finistère

