Seine-Saint-Denis Atelier doublage « Alors on joue ? » Le chapiteau de la Fontaine aux Images Clichy-sous-Bois, 28 août 2023, Clichy-sous-Bois. Atelier doublage « Alors on joue ? » 28 août – 1 septembre Le chapiteau de la Fontaine aux Images 15 personnes maximum Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre de 10h à 13h Tout public de 7 à 77 ans 15 participants maximum Chapiteau de la Fontaine aux Images Réservation obligatoire : coordo@fontaineauximages.fr Les participants choisiront un film d’animation parmi six propositions, libre de droit, sans son pour créer un doublage original total : dialogue, musique et bruitage

Les artistes mettent à disposition des instruments de musique, des gadgets sonores, différents accessoires et un studio d’enregistrement portable. Eveil musical

Présentation et expérimentation de divers instruments et percussions qui pourront être utilisés pour le doublage. Présentation du studio d’enregistrement

Présentation du studio d’enregistrement et de son fonctionnement. Initiation à l’enregistrement pour ceux qui le souhaitent. Mise en pratique

Un premier essai est réalisé sur un court extrait de film pour expliquer la démarche et découvrir quelques trucs de pros pour réaliser des doublages, comme la pluie par exemple.

A partir du film choisi : création collective du doublage Le chapiteau de la Fontaine aux Images 93390 CLICHY SOUS BOIS Clichy-sous-Bois 93390 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 43 51 27 55 http://www.fontaineauximages.fr [{« type »: « email », « value »: « coordo@fontaineauximages.fr »}] [{« link »: « mailto:coordo@fontaineauximages.fr »}] Le Chapiteau de La Fontaine aux Images est un lieu artistique et solidaire situé à Clichy-sous-Bois. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©FAI

