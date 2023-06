Ateliers acrobatie et yoga « Alors on bouge ? » Le chapiteau de la Fontaine aux Images Clichy-sous-Bois, 31 juillet 2023, Clichy-sous-Bois.

Ateliers acrobatie et yoga « Alors on bouge ? » 31 juillet – 4 août Le chapiteau de la Fontaine aux Images 25 participants maximum

Du 31 juilet au 4 août 2023

Tous les matins de 10h à 12h : 10h hebdo

Yoga dansé, équilibre et bien être

Avec les mamans

Le stage s’adresse aux mères de famille.

Pendant que leurs enfants participent à l’atelier acrobatie, nous leur proposons de prendre un temps pour elles.

Nous constatons que ces femmes n’ont pas de pratique sportive, ni même de pratique « bien être ». Au fil de cet atelier d’une semaine, nous espérons leur donner, à minima, une série de petits exercices rapides à refaire, seules, à la maison.

Pour les autres, nous espérons qu’elles oseront sauter le pas et entrer dans une salle de sport, ou encore poursuivre ensemble, au chapiteau, dans le groupe bienveillant que nous aurons constitué lors de cet atelier.

Pour que cette pratique « bien être » soit efficace et porte ces fruits, l’atelier sera parsemé d’informations sur la nutrition.

Nous nous adressons à des mères de famille. Nous les envisageons en tant que femme bien sûr et espérons leur permettre d’ouvrir des espaces pour elles.

Toutefois, nous imaginons leur transmettre des exercices et bonnes pratiques à réaliser avec leurs enfants : Petits jeux d’extérieur qui permettent des mouvements d’exercices doux, yoga dansé, petits jeux de respiration pour détendre et accompagner les enfants dans le sommeil, informations et recettes pour allier nutrition à bien être du corps.

Déroulement des séances

Chacune présente son parcours, son lien avec le sport, ce qu’elle attend, ce qu’elle espère et ce qu’elle redoute.

Au travers de petits jeux théâtraux et dansés, nous nous mettrons en mouvements et tâcherons de créer une dynamique de groupe. Nous travaillerons sur les respirations, comment l’identifier, la calmer, la mobiliser dans l’effort.

Cette première journée doit être ludique, mettre en confiance, ouvrir les imaginaires. Il ne faut pas que les exercices soient trop physiques afin de ne pas risquer de rebuter les femmes par la difficulté ou la survenue de courbatures.

Au fil des jours suivants nous divisons notre approche du corps : haut, bas, pieds, puis de nouveau une approche globale. Au travers de mouvements de yoga, de danse contemporaine, de mouvements d’expression corporelle et de petits jeux théâtraux nous les accompagnerons dans la (re) connexion avec leurs dos et nuque, bassin, genoux, chevilles pieds.

Chaque séance s’achèvera sur un temps de respiration, méditation accompagnée. Cette répétition leur permettra de s’approprier les mouvements, les adapter à leurs besoins et surtout les refaire à la maison, seule ou avec leurs enfants.

Au fil du travail, nous aménageons des pauses, au cours desquelles nous parlerons de nutrition, mais aussi de qualité de sommeil.

En fin de semaine, nous aborderons quelques pas dansés, pour retravailler la verticalité mais aussi les équilibres.

L’objectif de cette semaine ne sera pas de finaliser une restitution, mais de créer le désir de se faire du bien, permettre aux femmes d’oser s’engager dans une pratique artistique et sportive douce, pour leur bien-être.

Le chapiteau de la Fontaine aux Images 93390 CLICHY SOUS BOIS Clichy-sous-Bois 93390 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 43 51 27 55 http://www.fontaineauximages.fr [{« type »: « email », « value »: « coordo@fontaineauximages.fr »}] Le Chapiteau de La Fontaine aux Images est un lieu artistique et solidaire situé à Clichy-sous-Bois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T10:00:00+02:00 – 2023-07-31T12:00:00+02:00

2023-08-04T10:00:00+02:00 – 2023-08-04T12:00:00+02:00

©Maryama