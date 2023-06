Ateliers acrobatie « Alors on bouge ? » Le chapiteau de la Fontaine aux Images Clichy-sous-Bois, 31 juillet 2023, Clichy-sous-Bois.

Ateliers acrobatie « Alors on bouge ? » 31 juillet – 4 août Le chapiteau de la Fontaine aux Images 25 participants maximum

Du 31 juillet au 4 août 2023

Tous les matins de 10h à 12h : 10h hebdo

Avec les enfants à partir de 7 ans

En plus d’occuper les enfants des parents qui viendront faire du Yoga, cette activité cible en priorité les enfants du quartier qui ont besoin de bouger et ont investi le Chapiteau au cours de l’été 2022 !

L’idée est de leur permettre de découvrir et de s’initier au monde de l’acrobatie.

Chaque séance débutera par un échauffement avec des mouvements debout et au sol, qui sera suivi d’un entraînement plus tonique pour réveiller les muscles. Un temps sera également consacré à des jeux en binômes ou en groupe.

Au cours de la semaine, les exercices, simples au départ, deviendront plus acrobatiques. Une initiation au mât chinois peut être envisagée.

Yassine a créé son propre style : un mélange d’acrobaties et une approche du cirque. Il utilise le corps et des outils comme des boîtes en bois, des obstacles pour créer un circuit. Sa technique avec les enfants repose sur un mélange de mouvements, un travail sur l’équilibre, de l’acro danse, pour aboutir à des portés simples.

Les objectifs de ces ateliers sont multiples :

– Développer sa confiance en soi, et la confiance en l’autre ;

– Développer le sens de la création,

– Découvrir le monde de l’acrobatie,

– Améliorer la connaissance de son corps ;

– Découvrir ce que sont les appuis ;

– Mieux maîtriser son énergie en la mettant au service d’une discipline des plus rigoureuses.

Le chapiteau de la Fontaine aux Images 93390 CLICHY SOUS BOIS Clichy-sous-Bois 93390 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 43 51 27 55 http://www.fontaineauximages.fr Le Chapiteau de La Fontaine aux Images est un lieu artistique et solidaire situé à Clichy-sous-Bois.

