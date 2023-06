Ateliers chorégraphiques « Alors on danse ? » Le chapiteau de la Fontaine aux Images Clichy-sous-Bois, 17 juillet 2023, Clichy-sous-Bois.

Ateliers chorégraphiques « Alors on danse ? » 17 – 19 juillet Le chapiteau de la Fontaine aux Images 25 participants maximum

Du 17 au 19 juillet 2023

Atelier pour adultes autistes de 10h à 12h pendant 3 jours : 6 h

Chapiteau de La Fontaine aux Images

En partenariat avec le Gapas

Le cœur de ce projet sera le corps, que l’on pourrait nommer “notre corps d’aujourd’hui ». C’est un corps qui doit parfois obéir à des règles strictes, sur lequel nous sommes jugés ou catégorisés mais qui peut aussi enlacer, embrasser, danser et nous relier aux autres. Pour ce projet nous allons alterner deux procédés : l’écriture et l’expérimentation au plateau.

Étape 1 Mouvement authentique

Le début de cette recherche est inspiré par le mouvement authentique et l’exploration de mouvement en profondeur de Mary Starks Whitehouse. Il s’agît de découvrir le mouvement spontané que notre corps souhaite produire et qui ne serait pas influencé par le regard de l’autre et l’envie de produire un geste esthétique.

Les participant.es travailleront en binôme d’observateur.trice et danseur.seuse et alterneront les positions pour échanger et définir ce qui construit le vocabulaire chorégraphique de chacun.

Plusieurs types de retours peuvent être envisagés : parole, texte, dessin, en fonction des capacités de chacun. L’exercice se terminera par le fait de définir et affiner un mouvement personnel de chaque participant.e afin de la partager par la suite avec le groupe, pour qu’au final chacun.e soit associé.e avec un geste et le titre de ce geste.

Étape 2 Écriture

Il sera demandé aux participant.es de produire plusieurs textes, notamment sur la vision de leur propre corps et ses limites, sur les rêves de la danse qu’ils n’ont pas encore osé réaliser, sur leur histoire personnelle et comment elle peut être transmise dans le corps.

En parallèle, ils continueront une recherche au plateau autour de leur vocabulaire personnel, tout en essayant d’identifier les gestes qui leur procurent du bien-être (par exemple, s’étirer, rouler par terre, sauter) et comprendre pourquoi tel ou tel geste leur vient en mémoire, pourquoi un geste est plaisant et un autre non, quels mouvements trouvent-ils esthétiques ou au contraire moches.

En développant ces deux axes nous pourrons par la suite commencer à construire les portraits chorégraphiques de chacun ou de groupes, en fonction des envies et des sujets abordés par les participants. Plusieurs types de traitement de textes peuvent être proposés : voix off, écriture d’une courte pièce et la prise de parole au plateau.

Ces œuvres courtes peuvent être mises sur les réseaux sociaux, les témoignages et les chorégraphies créant une unité. Ainsi, tous les participants et leurs familles pourront suivre le développement de ce projet. L’avantage de ce geste artistique tient en sa facilité de mise en place (in situ, dans l’espace urbain, dans le centre d’hébergement, l’espace virtuel). Sa visée universelle et sa force poétique favorisera la rencontre.

Le chapiteau de la Fontaine aux Images 93390 CLICHY SOUS BOIS Clichy-sous-Bois 93390 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 43 51 27 55 http://www.fontaineauximages.fr [{« type »: « email », « value »: « coordo@fontaineauximages.fr »}] Le Chapiteau de La Fontaine aux Images est un lieu artistique et solidaire situé à Clichy-sous-Bois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T12:00:00+02:00

2023-07-19T10:00:00+02:00 – 2023-07-19T12:00:00+02:00

©AnnaTEN