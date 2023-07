AU BONHEUR DES DAMES Le Chapeau rouge Carcassonne, 7 octobre 2023, Carcassonne.

Film muet de Julien Duvivier, réalisé en 1930 d’après le roman Au Bonheur des Dames d’Émile Zola.

Compositeur de la musique : Theo Hakola

Interprètes : Theo Hakola, Bénédicte Villain, Delphine Ciampi, Zoé Hochberg

Durée : 89 minutes

Le film a été tourné en 1929, peu de temps avant l’arrivée du cinéma parlant. Il est donc déjà très « moderne » dans sa forme: l’image est de bonne qualité, les mouvements de caméra sont fluides et précis, le montage n’a rien à envier à des films beaucoup plus récents…La copie elle-même est de bonne qualité.

Basé sur le roman d’Emile Zola, le film nous a intéressé d’un point de vue architectural et urbain car il parle de la relation violente qui s’instaure entre les tenants d’un urbanisme de la table rase et ceux de la conservation des vieux quartiers de Paris. Il oppose aussi les décors lumineux, brillants et modernes du grand magasin et ceux crasseux, décrépits et ruinés des petits commerces.

Il y a de nombreuses scènes de rues tout au long du film. Et également des scènes de chantier de démolition et de reconstruction d’immeubles.

Le montage est par moment très surprenant et expérimental (pour l’époque), mélangeant surimpressions, superpositions, répétitions, dédoublements d’images provoquant des effets kaleïdoscopiques, stromboscopiques assez étonnants…!!

Au-delà de ces aspects, c’est bien sûr une histoire d’amour entre la nièce d’un marchand de tissu et le patron d’un grand magasin qui veut ruiner ce marchand pour pouvoir agrandir encore et encore son magasin…

Nous avons demandé au musicien Theo Hakola de composer une musique originale et celle-ci est interprétée en direct par lui-même au chant et à la guitare, accompagné de 3 musiciennes, Bénédicte Villain (violon), Delphine Ciampi (guitare et basse), Zoé Hochberg (batterie). Theo Hakola était le leader d’Orchestre Rouge puis de Passion Fodder avant de continuer une carrière solo. Il a aussi écrit des romans, une pièce de théâtre et participe à des lectures musicales. Sa musique peut être rapprochée de celle de Nick Cave. Vous pouvez consulter son site internet ici: http://www.theohakola.com

Ce ciné-concert permet d’intéresser des publics très différents: des amateurs du livre d’Emile Zola, des cinéphiles intéressés par un film de Julien Duvivier assez rarement présenté et des fans de Theo Hakola attirés par la possibilité de le voir tant il se fait rare sur scène ces derniers temps, sans compter bien sûr les amateurs d’architecture Art Déco ou les passionnés d’urbanisme.

Le ciné-concert aura lieu dans le cadre du festival CinéQuaNon organisé par l’association Jonction.

