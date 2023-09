MAR, Miquèu Montanaro -Simfonia Maritima- Le Chantier, salle La Fraternelle, Correns (83), 24 novembre 2023, .

MAR, Miquèu Montanaro -Simfonia Maritima- Vendredi 24 novembre, 19h30 Le Chantier, salle La Fraternelle, Correns (83) 13 € ou 10 €

« Dans le silence de la mer il y a comme un balancement maudit qui nous met le coeur à l’heure » chantait Léo Ferré. La mer où se tricotent cultures et mythologies. La mer cimetière ou liberté. La mer nostalgie d’une terre ou espoir d’un rivage prometteur. Filant la métaphore de cette énigme majuscule, Miquèu Montanaro, dans le sillage de 45 ans d’aventures musicales, relie en autant d’escales ses successifs champs d’expérimentation. Dans cette création se sédimentent sons naturels, poèmes à plusieurs voix et langues, quintette à cordes, traitements électro des instruments en live, improvisations au galoubet-tambourin, projections d’images maritimes, etc. Ce pari multimédia devant au magique Logeloop (looping modulaire, sorte de studio de scène) redevable à l’ingénieur Christophe Baratay et au musicien Philippe Olivier.

Miquèu Montanaro • galoubet-tambourin, machinesVoix : Iris Kaufmann, Magali Bizot, Liza, Miquela Stenta, Ayméline Recours, Baltazar Montanaro-Nagy, Rodin Kaufmann, Bruno Cécillon, Marie-Louise Gourdon, Anna Maria Sgaravizzi.Images sous-marines : Caroline Boghossian.Enregistrements tambourins : Frédéric Nevchéhirlian et Christian Sebille.Logiciel Logellop : Philippe Ollivier

Concert – Étape musicale

➔ Ven. 24 nov. 2023 | La Fraternelle, CORRENS19:30 | Rencontre20:30 | Concert

Le Chantier, salle La Fraternelle, Correns (83) 898, La Condamine

Le Chantier, salle La Fraternelle, 83570 Correns, France [{« link »: « https://goo.gl/maps/YGsr4tN7Pq22 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45293 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

