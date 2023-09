Trio Bejing -Chinese Art Music + Ambient Bass- Le Chantier, salle La Fraternelle, Correns (83), 6 octobre 2023, .

Trio Bejing -Chinese Art Music + Ambient Bass- Vendredi 6 octobre, 19h30 Le Chantier, salle La Fraternelle, Correns (83) 13 € ou 10 €

En Chine, musique et poésie sont intimement liées. Yan Lining, sommité de la mythique cithare Guqin (Diapason d’Or 1999), associée au philosophe Confucius, et Li Yang, virtuose de la vièle erhu, revisitent un répertoire de classiques de la musique chinoise, agrémentées d’épices électro et de compositions fidèles à l’esprit des musiques ambient (Brian Eno, Sylvain Chauveau…) chères au bassiste Laurent Pernice. Une création au cœur d’une séculaire équation poétique, entre musique, jeu de go, calligraphie et peinture.

Il s’agit aussi de broder de larges pans de poésie chinoise sur des étoffes raffinées de douceur et de nostalgie. Et même si la violence des torrents de montagne peut se retrouver au cœur de certains morceaux, elle l’est sans agressivité ni animosité, comme un geste naturel, presque familier, comme si ces torrents coulaient de source.

Li Yan • erhuYang Lining • guqinLaurent Pernice • electro bass

Concert – Étape musicale

➔ Ven. 06 oct. 2023 | La Fraternelle, CORRENS19:30 | Rencontre20:30 | Concert

source : événement Trio Bejing -Chinese Art Music + Ambient Bass- publié sur AgendaTrad

Le Chantier, salle La Fraternelle, Correns (83) 898, La Condamine

Le Chantier, salle La Fraternelle, 83570 Correns, France [{« link »: « https://goo.gl/maps/YGsr4tN7Pq22 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45292 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T19:30:00+02:00 – 2023-10-06T23:30:00+02:00

2023-10-06T19:30:00+02:00 – 2023-10-06T23:30:00+02:00

stage concert