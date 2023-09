Sambadaora Quintet – Brésil Le Chantier, salle La Fraternelle, Correns (83), 22 septembre 2023, .

Sambadaora Quintet – Brésil Vendredi 22 septembre, 19h30 Le Chantier, salle La Fraternelle, Correns (83) 13 € ou 10 €

Sambadaora réunit des musiciens passionnés par le samba, ce symbole national du Brésil qui combine des rythmes africains et des mélodies européennes. Une musique de partage par excellence où le public est invité à danser, chanter, frapper des mains. Le quintet (chant, guitare, cavaquinho, percussions) se voulant fidèle à la tradition des « rodas de sambas » (cercles de sambas) propres à Rio do Janeiro où se côtoient les mélodies des premiers sambistes des années 30 et les chansons aux accents plus modernes.

Sylvia Auclair • chant, surdoWim Welker • guitare 7 cordesWallace Negão • cavaquinhoOlivier Boyer • percussionsRaphaël Illes • saxophone, flûte

Soirée d’ouverture de saison

➔ Ven. 29 sept. 2023 | La Fraternelle, CORRENS19:30 | Présentation de saison – par Frank Tenaille, programmateur du Chantier20:00 | 1ère partie – Le Chœur de la Provence Verte20:30 | Concert – Sambadaora Quintet

