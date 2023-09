Visite guidée du chantier le Cœur Le Chantier naval Le Coeur Plobannalec-Lesconil, 16 septembre 2023, Plobannalec-Lesconil.

Visite guidée du chantier le Cœur 16 et 17 septembre Le Chantier naval Le Coeur Entrée libre

Démonstration de matelotage (Noeuds marins)

Exposition temporaire sur les naufrages en Pays Bigouden

Vidéos sur la construction et le lancement d’un chalutier en bois à Lesconil

Exposition de documents anciens et d’ojets venant des réserves du musée

Histoire maritime locale dans un ancien chantier naval : construction navale en bois, navigation et techniques de pêche à l’ancienne, conserveries, sauvetage

Le Chantier naval Le Coeur 11 rue Jean Jaurès, 29740, Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil 29740 Kerescant Vihan Finistère Bretagne https://www.plobannalec-lesconil.bzh/decouvrir/la-commune/histoire-et-patrimoine/ https://www.facebook.com/bagleskon Le chantier Le Coeur, créé par Alain Le Coeur en 1905 et repris ensuite par ses fils Pierre et Corentin, est intimement lié à l’histoire maritime de la Commune de Plobannalec-Lesconil.

Plus de 25 chalutiers, les malamoks, et d’innombrables canots de pêche ont été construits ici, rue Jean Jaurès, la Grand Rue. Son activité s’est arrêtée en 1981.La commune de Plobannalec-Lesconil a acquis les bâtiments en 2002. Elle a bénéficié d’un legs de la famille Le Coeur pour le matériel et l’outillage du chantier.

Aujourd’hui, la municipalité et l’association ont mené ensemble le projet de création de ce lieu de découverte du patrimoine maritime et local afin de permettre à tous, et particulièrement aux jeunes qui n’ont pas connu cette époque, la découverte de ces témoins de l’histoire maritime de la Commune. parking sur le port

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Chantier le Cœur