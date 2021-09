Chalonnes-sur-Loire 1 allée des chalandoux Chalonnes-sur-Loire, Maine-et-Loire Le chantier du 5e Vent 1 allée des chalandoux Chalonnes-sur-Loire Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire

Maine-et-Loire

Le chantier du 5e Vent 1 allée des chalandoux, 19 septembre 2021, Chalonnes-sur-Loire. Le chantier du 5e Vent

1 allée des chalandoux, le dimanche 19 septembre à 10:00

Les bénévoles vous présentent le chantier et la maquette du bachot, ainsi qu’une exposition sur les ponts de Chalonnes. Depuis la mise à l’eau du Gabarot en 2017, les Chalandoux se sont fixé un nouveau défi : la construction d’un bachot, annexe du 5e Vent. 1 allée des chalandoux chalonnes sur loire Chalonnes-sur-Loire Le Pont Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu 1 allée des chalandoux Adresse chalonnes sur loire Ville Chalonnes-sur-Loire lieuville 1 allée des chalandoux Chalonnes-sur-Loire