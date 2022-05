Le chantier des gosses Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Film De Jean Harlez, Belgique / 1956 / 83 min Dans les rues étriquées d’un quartier populaire bruxellois, le vrai refuge des enfants est un terrain vague. Un beau jour arrivent des hommes en chapeau mou qui examinent les lieux, déploient des papiers… Pour les enfants, c’est mauvais signe. La résistance s’organise alors. La projection sera suivie d’une conférence donnée par Thierry Pacquot, géographe. Durée : 1h16 / Tout public Réservation en ligne Dans les rues étriquées d’un quartier populaire bruxellois, le vrai refuge des enfants est un terrain vague. Un beau jour arrivent des hommes en chapeau mou qui examinent les lieux… Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

