Dijon Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon Côte-d'Or, Dijon Le chantier de restauration de la cathédrale Saint-Bénigne Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Le chantier de restauration de la cathédrale Saint-Bénigne Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, 18 septembre 2021, Dijon. Le chantier de restauration de la cathédrale Saint-Bénigne

Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, le samedi 18 septembre à 10:00

Découvrez le chantier de restauration et de valorisation de la rotonde et de la sacristie de la cathédrale de Dijon. **À noter :** Visite par groupe de 18 maximum toutes les 20 mn de 10h à 12h

Inscription obligatoire

Au coeur d’un chantier colossal ! Ouverture exceptionnelle ! Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon Place Saint-Bénigne, 21000 Dijon Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon Adresse Place Saint-Bénigne, 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon Dijon