Le Chantier – Brest en Jeu Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Le Chantier – Brest en Jeu Brest, 30 avril 2022, Brest. Le Chantier – Brest en Jeu Place Napoléon III Médiathèque de Bellevue Brest

2022-04-30 – 2022-04-30 Place Napoléon III Médiathèque de Bellevue

Brest Finistère Brest Des briques en cartons, des gilets et casques de chantier, des brouettes : tout est prêt pour construire tours, maisons, châteaux, et autres maçonneries de rêve ! Laissez-place à votre immagination ! mediatheque.bellevue@mairie-brest.fr +33 2 98 00 89 30 Des briques en cartons, des gilets et casques de chantier, des brouettes : tout est prêt pour construire tours, maisons, châteaux, et autres maçonneries de rêve ! Laissez-place à votre immagination ! Place Napoléon III Médiathèque de Bellevue Brest

dernière mise à jour : 2022-04-19 par OT BREST METROPOLE

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Place Napoléon III Médiathèque de Bellevue Ville Brest lieuville Place Napoléon III Médiathèque de Bellevue Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Le Chantier – Brest en Jeu Brest 2022-04-30 was last modified: by Le Chantier – Brest en Jeu Brest Brest 30 avril 2022 Brest finistère

Brest Finistère