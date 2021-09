Boisseron Espace Mistral Boisseron, Hérault Le chanteur Christophe Michel fete 30 ans de carrière Espace Mistral Boisseron Catégories d’évènement: Boisseron

Hérault

Le chanteur Christophe Michel fete 30 ans de carrière Espace Mistral, 2 octobre 2021, Boisseron. Le chanteur Christophe Michel fete 30 ans de carrière

Espace Mistral, le samedi 2 octobre à 19:00

A Boisseron(34160) le chanteur Christophe Michel fete ses 30 ans de carrière(reprise variètè françaises et propre répertoire) et avec la participation de la chanteuse Miss Audrey et des danseuses de Carlos Diaz (style le Lido) Vous pourrez aussi danser 29 euro avec repas-10 spéctacle se. Samedi 2 octobre, 19 h, Espace Mistral, 270 avenue Frederic Mistral, Boisseron. Tarif 29 €, 20,00 10 €. Réservation avant le 28 septembre. Contact : 06 86 14 86 49. repas concert avec Christophe Michel Espace Mistral 34160 BOISSERON Boisseron Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T19:00:00 2021-10-02T23:50:00

Détails Catégories d’évènement: Boisseron, Hérault Autres Lieu Espace Mistral Adresse 34160 BOISSERON Ville Boisseron lieuville Espace Mistral Boisseron