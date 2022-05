LE CHANT POLYPHONIQUE S’INVITE DANS LE PAYS DE MONTMÉDY Marville Marville Catégories d’évènement: Marville

Marville Meuse Marville La Compagnie IPAC (Intercultural Performing Arts Company), avec le soutien de Scènes & Territoires, s’installe dans le Pays de Montmédy pour déployer la formation “VoiceLab”, une initiation au chant polyphonique à destination des artistes professionnels.

À cette occasion, la quinzaine de chanteurs – originaires de toute l’Europe – proposera plusieurs représentations dans des lieux patrimoniaux du territoire. Le samedi 18 juin à 18h à Marville, Maison-refuge de l’abbaye d’Orval, rue des Prêtres, dans le cadre de “Marville ouvre ses caves aux vins”.

Concert “Mosaïque de sons” Chant géorgien Gratuit, dans la limite des places disponibles

Pour plus de renseignements, 07 86 89 31 42. Une programmation en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Montmédy. rue des Prêtres Maison-refuge de l’abbaye d’Orval Marville

