Toulouse Halle aux grains Haute-Garonne, Toulouse Le chant d’une nation Halle aux grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le chant d’une nation Halle aux grains, 18 mars 2022-18 mars 2022, Toulouse. Le chant d’une nation

Halle aux grains, le vendredi 18 mars 2022 à 20:00

Il est des oeuvres qui dépassent toutes les légendes… Créée au coeur du blocus de Leningrad, la Symphonie n° 7 de Chostakovitch symbolise le sacrifice et l’abnégation d’une nation entière et devint aussitôt un symbole de résistance à la tyrannie nazie. Près de quatre-vingts ans après cet événement majeur, Tugan Sokhiev revisite ce monument de l’héroïsme, emblématique du destin russe. **Tugan Sokhiev** / Direction **Baiba Skride** / Violon **PROKOFIEV** CONCERTO POUR VIOLON N°1 **CHOSTAKOVITCH** SYMPHONIE N°7 « LENINGRAD » EN UT MAJEUR, OP. 60 Prokofiev, Chostakovitch Halle aux grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Halle aux grains Adresse 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville Halle aux grains Toulouse