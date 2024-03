LE CHANT DU VIOLON Nancy, vendredi 15 mars 2024.

LE CHANT DU VIOLON Nancy Meurthe-et-Moselle

Vendredi

Le Duo Bonnaventure constitué de Juliette (jeune violoniste fraîchement diplômée du Conservatoire) et Ségolène (pianiste) vous propose une immersion au cœur de la musique française le temps d’un concert, notamment à travers des mélodies et des airs d’opéras arrangés pour le violon. Naturellement intitulé « Le Chant du violon », ce moment musical vous permettra de (re)découvrir Bizet, Massenet, Debussy, Viardot, Saint-Saëns, Poulenc…dans des versions inédites. Oscillant entre rêve, réalité, amour, mélancolie ou encore allégresse, les mots s’échappent et la poésie devient musiqueTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:30:00

fin : 2024-03-15 19:30:00

RUE DROUIN

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement LE CHANT DU VIOLON Nancy a été mis à jour le 2024-03-04 par DESTINATION NANCY