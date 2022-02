Le chant du vertige Théâtre Sorano, 30 mars 2022, Toulouse.

### Cirque Le vertige c’est quand les certitudes s’échappent. Le vertige c’est quand les repères se distordent. Et le vertige, c’est aujourd’hui. Quand quelque chose cède sous nos pieds, tous les repères disparaissent brutalement. Le réel, soudain, nous glisse entre les doigts. Tout bascule. Une bascule où les possibles s’ouvrent à nous. Ce lieu du fragile, de l’incertain, du sensible. Il nous plaît de voir que les effondrements à l’œuvre portent, en creux, un élan de vie. Quel est-ce devenir, en germe, après une supposée destruction(biodiversité, structuration sociale, modèle de pensée…) ? Nous allons constater les traces, écouter ces empreintes : que reste-t-il de visible et de sensible après le passage d’une catastrophe naturelle ou après le passage d’un corps sur un autre ? Que reste-t-il de vivant malgré le déclin de la biodiversité, que reste-t-il de vibrant après le passage d’un cerf-volant ? Qu’est ce qui résonne émotionnellement après une rencontre ? Respirer. Accueillir. Laisser passer. Résilience salutaire. L’enjeu n’est plus -seulement- de réduire l’empreinte de l’homme sur terre, mais plutôt d’imaginer une manière singulière d’habiter les territoires pour, finalement, inventer un nouveau rapport poétique et sensible au(x) vivant(s) ### Plus d’infos [Site du Théâtre Sorano ](https://www.theatre-sorano.fr/spectacle/le-chant-du-vertige/2022-03-30/) ![]() ### Infos Pratiques * Les 30 & 31 mars à 20h * Durée : 1h30

