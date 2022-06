Le chant du père – Hatice Özer, 16 juin 2022, .

Le chant du père – Hatice Özer

2022-06-16 – 2022-06-16

À partir de 14 ans

Spectacle en français



Pour sa première création, Hatice Özer met en scène son père musicien. Plus qu’un hommage ou un portrait, c’est un dialogue intime entre elle et lui. Au gré des chants traditionnels et des notes de luth oriental, il conte le départ, le déracinement, et l’héritage culturel.



Conception, texte et mise en scène : Hatice Özer

Musicien-interprètre : Yavuz Özer

Collaboration artistique : Lucie Digout

Régie générale et création lumière : Jérôme Hardouin

Régie son : Matthieu Leclerc

Regard extérieur : Anis Mustapha



Compagnie La neige la nuit

Production déléguée : CDN Normandie-Rouen

Coproduction : Association la neige la nuit, Théâtre auditorium de Poitiers Scène nationale, L’Imagiscène – Centre culturel de Terrasson, OARA Nouvelle-Aquitaine, Le Préau, Centre Dramatique National de Normandie-Vire, la Soufflerie – Rezé

Soutien : Itinéraires d’artiste(s) 2021 – Coopération Nantes-Rennes-Brest-Rouen, Studio Virecourt, Maison Maria Casarès

