visite d’un atelier de Maroquinerie Le Chant du Cuir, 27 mars 2023, Échalas. visite d’un atelier de Maroquinerie 27 mars – 2 avril Le Chant du Cuir Venez visiter un atelier et échanger avec un artisan créateur en maroquinerie à Echalas, dans le parc du Pilat, à mi-chemin entre Saint-Etienne et Lyon. Le Chant du cuir joue sur les couleurs et les matières, pour un rendu original et raffiné… Sa singularité : l’alliance du cuir et du bois sur de nombreux articles, qui donne une touche unique aux créations. Des intérieurs en cuir ou en tissu pour un regard intimiste ou enjoué ! Une réflexion sur le côté fonctionnel des articles : pour un plaisir renouvelé de toujours s’y retrouver.

Retrouvez-moi du lundi au jeudi dans mon atelier et samedi et dimanche à Saint-Jean-de-Tousla, avec de nombreux autres professionnels des métiers d’art ! Le Chant du Cuir 9 impasse saint Martin 69700 Échalas 69700 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://lechantducuir.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T09:30:00+02:00 – 2023-03-27T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Cuir sacs Aubade

