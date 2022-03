Le chant du Butor Arles, 1 avril 2022, Arles.

Le chant du Butor Les Marais du Vigueirat Cabanes de l’Etourneau Arles

2022-04-01 18:00:00 – 2022-04-17 21:00:00 Les Marais du Vigueirat Cabanes de l’Etourneau

Arles Bouches-du-Rhône

Le guide vous emmène ensuite avec vos propres véhicules jusque dans le coeur de la réserve naturelle situé 5 km plus au sud.



La visite démarre par une découverte panoramique du site depuis une plate-forme d’observation en hauteur.



Vous pourrez observer les oiseaux présents sur le site lors d’une courte marche avant de vous rendre au plus près de la roselière, territoire du mystérieux Butor étoilé.



Après avoir apprivoisé le chant si particulier de cet oiseau, nous allons tenter de repérer à l’oreille la position des mâles chanteurs dans la roselière, puis de les placer sur une carte. Une expérience privilégiée au plus près d’un espace naturel protégé.



Alors que le soleil se couche sur la Camargue, il est l’heure de reprendre le chemin du retour vers l’accueil des Marais.

Dans la roselière, réside un curieux habitant qui fait beaucoup de bruit mais que l’on ne voit jamais : le Butor étoilé. Au coucher du soleil, accompagné d’un guide, vous en apprendrez un peu plus sur cet oiseau que l’on nomme aussi le boeuf des marais.

visites.mdv@espaces-naturels.fr +33 4 90 98 70 91 https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/billetterie/

Le guide vous emmène ensuite avec vos propres véhicules jusque dans le coeur de la réserve naturelle situé 5 km plus au sud.



La visite démarre par une découverte panoramique du site depuis une plate-forme d’observation en hauteur.



Vous pourrez observer les oiseaux présents sur le site lors d’une courte marche avant de vous rendre au plus près de la roselière, territoire du mystérieux Butor étoilé.



Après avoir apprivoisé le chant si particulier de cet oiseau, nous allons tenter de repérer à l’oreille la position des mâles chanteurs dans la roselière, puis de les placer sur une carte. Une expérience privilégiée au plus près d’un espace naturel protégé.



Alors que le soleil se couche sur la Camargue, il est l’heure de reprendre le chemin du retour vers l’accueil des Marais.

Les Marais du Vigueirat Cabanes de l’Etourneau Arles

dernière mise à jour : 2022-03-11 par