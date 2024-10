Le chant du bambou – Musique indienne Théâtre Mandapa Paris, samedi 9 novembre 2024.

Le chant du bambou – Musique indienne Théâtre Mandapa Paris

Le trio de Shantala Subramyanam, de Chennai, est au cœur de la musique carnatique. Il est réputé pour son accent sur l’improvisation de beaux ragas suivis de compositions avec des thèmes spirituels, philosophiques et de la nature. Les compositions sont suivies d’échanges spontanés d’improvisations rythmiques très évoluées.

Le concert vous emmènera à travers des envolées d’extase, des passages méditatifs et de l’excitation avec la flûte, le chant, le Mridangam, le morsing et le kunnakol.

[https://youtu.be/r7nJv8HnULw](https://youtu.be/r7nJv8HnULw)

[https://www.youtube.com/watch?v=xowa7QNSM8M](https://www.youtube.com/watch?v=xowa7QNSM8M)

Début : 2024-11-09T20:30:00.000+01:00

Fin : 2024-11-09T22:00:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/le-chant-du-bambou

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00

