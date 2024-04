Le Chant des vagues Festival de la chanson française Square de l’Hôtel de ville Erquy, dimanche 6 octobre 2024.

Lili CROS & Thierry CHAZELLE

Ces deux-là ont bien fait de se rencontrer ! La voix incroyablement belle, claire et puissante de Lili et l’humour percutant de Thierry se conjuguent à merveille. Leurs chansons sont emplies d’un charme infini qui n’appartient qu’à eux.

Composé à « quatre mains » leur répertoire est varié, musicalement et vocalement, tantôt tendre, tantôt humoristique, hilarant parfois. Il se dégage de leur présence scénique une énergie positive, rayonnante et totalement contagieuse.

Billetterie à venir sur Hello Asso et au bureau de l’Office de Tourisme d’Erquy.

Billet ni repris ni échangé. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-06 15:00:00

fin : 2024-10-06

Square de l’Hôtel de ville Ancre des mots

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne lechantdesvagues.festival@gmail.com

