Le Chant des vagues Festival de la chanson française Square de l’Hôtel de ville Erquy, samedi 5 octobre 2024.

Les chansons engagées de Frédéric Bobin précéderont le groupe Tan2em, avec des rythmes folk et bluegrass.

Frédéric BOBIN

Il sillonne depuis une quinzaine d’années les routes de France et d’ailleurs ( Suisse, Québec, Sénégal, Lituanie, Allemagne…) pour chanter ses folksongs humanistes.

Des chansons tantôt intimes tantôt sociales qui prennent leur source chez Souchon et Lavilliers comme chez Dylan et Springsteen.

Il s’est produit en 1ère partie d’artistes prestigieux Sanseverino, Carmen Maria Vega, Audebert…

TAN2EM

Deux duos, deux tandems, une alchimie TAN2EM c’est avant tout une fusion humaine et musicale entre Chloé, Juliette, Laurent et Mika, deux couples qui s’harmonisent autour d’un univers folk. Alliant conscience et émotions, ce quatuor pédale sur une route pittoresque en quête des espoirs modernes, croisant en chemin une galerie de personnages haut en couleurs, chantant les enjeux et les questions d’aujourd’hui.

Billetterie à venir sur Hello Asso et au bureau de l’Office de Tourisme d’Erquy.

Billet ni repris ni échangé. .

Square de l’Hôtel de ville Ancre des mots

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne lechantdesvagues.festival@gmail.com

