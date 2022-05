Le chant des vagues : appel à bénévoles Salle des fêtes Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Le chant des vagues : appel à bénévoles Salle des fêtes, 20 mai 2022, Erquy. Le chant des vagues : appel à bénévoles

Salle des fêtes, le vendredi 20 mai à 18:00

Nous avons besoin de quelques bénévoles pour l’organisation de notre Festival de la Chanson Française. Si vous êtes disponibles le week-end des 3, 4 et 5 juin, merci de nous contacter par courriel à [[erquyenscene@gmail.com](mailto:erquyenscene@gmail.com)](mailto:erquyenscene@gmail.com). Nous invitons tous les bénévoles vendredi 20 mai à 18 heures à la salle des fêtes afin de mettre au point l’organisation de ces trois jours et de leur remettre leur badge. Organisation [Erquy en scène](https://www.erquy-enscene.fr/).

