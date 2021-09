Saint-Jean-des-Vignes Saint-Jean-des-Vignes Rhône, Saint-Jean-des-Vignes Le Chant des pierres (Festival) Saint-Jean-des-Vignes Saint-Jean-des-Vignes Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Jean-des-Vignes

Le Chant des pierres (Festival) Saint-Jean-des-Vignes, 24 septembre 2021, Saint-Jean-des-Vignes. Le Chant des pierres (Festival)

du vendredi 24 septembre au dimanche 26 septembre à Saint-Jean-des-Vignes

Avec, le 24 : Zeph, Bab’l Bluz, Pat Kalla et le super mojo, Monty Picon, Lacarte, Scratching Beg, Deriv, Slip ; le 25 : Paul & Manuel Band, Avinavita, EZPZ, Balto Parranda, Du Son dans la roulotte, MarZikos, Los Guerreros, Slip ; le 26 : Charlie & the Soap Opera, Jean Fourz Dixième édition du festival Les Chants des pierres, dans le Beaujolais Saint-Jean-des-Vignes Saint-Jean-des-Vignes Saint-Jean-des-Vignes Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T19:00:00 2021-09-24T23:59:00;2021-09-25T19:00:00 2021-09-25T23:59:00;2021-09-26T20:00:00 2021-09-26T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Saint-Jean-des-Vignes Autres Lieu Saint-Jean-des-Vignes Adresse Saint-Jean-des-Vignes Ville Saint-Jean-des-Vignes lieuville Saint-Jean-des-Vignes Saint-Jean-des-Vignes