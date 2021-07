Nantes Salle Paul Fort Loire-Atlantique, Nantes Le Chant des Opprimés / Thierno Diallo et Arnaud Fradin & his Roots Combo Salle Paul Fort Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le Chant des Opprimés / Thierno Diallo et Arnaud Fradin & his Roots Combo Salle Paul Fort, 15 septembre 2021-15 septembre 2021, Nantes. Le Chant des Opprimés / Thierno Diallo et Arnaud Fradin & his Roots Combo

Salle Paul Fort, le mercredi 15 septembre à 20:30

Le blues est une musique de résistance. Résistance contre l’âpreté de la vie, l’oppression et la violence. Une musique qui aide à survivre et à garder sa dignité face à l’injustice, à laver le cœur de ses souffrances et à redonner espoir. C’est ce souffle vital que Thierno Diallo et Arnaud Fradin & his Roots Combo veulent invoquer lors de cette rencontre, en faisant résonner leurs voix ; celle des contes, des histoires et des légendes, et celle de la musique et du chant blues.

De 12 à 17€

Festival Conte Iz Not Dead Salle Paul Fort 9 rue Basse-Porte 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T20:30:00 2021-09-15T22:00:00

