Le chant des opprimés Salle Paul Fort, 15 septembre 2021, Nantes.

2021-09-15

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 17€ tarif plein 15€ tarif réduit (demandeurs d’emploi – étudiants) Accessibles au Pass Culture (18 ans)Réservation sur www.lelapinblanc.org Tout public à partir de 12 ans

Une rencontre inédite entre conte et musiques actuelles ! Le blues est une musique de résistance. Résistance contre l’âpreté de la vie, l’oppression et la violence. Une musique qui aide à survivre et à garder sa dignité face à l’injustice, à laver le cœur de ses souffrances et à redonner espoir. C’est ce souffle vital que Thierno Diallo et Arnaud Fradin & His Roots Combo veulent invoquer lors de cette rencontre, en faisant résonner leurs voix ; celle des contes, des histoires et des légendes, et celle de la musique et du chant blues. Thierno Diallo, conte – Arnaud Fradin, chant et guitare – Igor Pichon, contrebasse – Richard Housset, batterie – Thomas Troussier, harmonica. Les Inattendus sont des rencontres-créations spécialement créées pour le festival. Le principe est simple : six jours de travail pour se rencontrer, s’apprivoiser et co-construire un spectacle inédit. Ce spectacle est une co-production La Bouche d’Air et Le Lapin Blanc.

Salle Paul Fort adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix

https://www.lelapinblanc.org/