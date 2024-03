Le chant des ondes, des sirènes à Mélusine Domaine national du château d’Angers Angers, lundi 1 juillet 2024.

Le chant des ondes, des sirènes à Mélusine Si on plongeait dans le folklore des sirènes, ces créatures mystérieuses dont les légendes comme celle de Mélusine, la plus connue, hantent encore aujourd’hui nombre de châteaux ? 1 juillet 2024 – 5 janvier 2025 Domaine national du château d’Angers

Début : 2024-07-01T10:00:00+02:00 – 2024-07-01T18:00:00+02:00

Fin : 2025-01-05T10:00:00+01:00 – 2025-01-05T17:00:00+01:00

Des sirènes et des châteaux…

Plongez au cœur de l’élément aquatique, à la rencontre de ses créatures légendaires !

Des sirènes à Mélusine, vous ferez la rencontre de figures féminines emblématiques aux formes multiples, qui ont traversé le temps et hanté les esprits.

Avec Mélusine, la fée bâtisseuse issue des légendes médiévales, à qui l’on doit, selon la légende, les tours de La Rochelle et qui se métamorphosait dans son bain en secret, plusieurs « esprits des eaux » sont convoqués, dans une présentation s’appuyant sur les grandes références de la littérature et des arts.

Baignée d’ambiances visuelles et sonores, cette exposition est conçue pour toute la famille !

Une histoire des symboles

Cette exposition présente un ensemble d’installations contemporaines et d’objets de collections, contant ainsi l’histoire de ces créatures des eaux depuis le mythe homérique de la femme-oiseau aux versions plus romantiques et symbolistes inspirées par un Gérard de Nerval ou André Breton.

Autour de Mélusine, surgiront les grandes figures mythiques liées au thème de l’eau : nymphes de l’Antiquité, sirènes des mythes et contes, ondines issues de l’imaginaire romantique allemand, russalki des légendes slaves, ainsi que la figure d’Ophélie qui fascina tant les artistes du Symbolisme.

Qu’elles soient funestes, nourricières ou encore symboles d’amour impossible, ces êtres hybrides sont d’éternelles muses, de constantes sources de fascination.

Après sa présentation au musée Benoît-De-Puydt de Bailleul, au château de Pierrefonds et au château de Puyguilhem ainsi qu’aux tours de la Rochelle, cette exposition poursuit son itinérance dans plusieurs monuments du Centre des monuments nationaux.

Domaine national du château d’Angers 2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers Angers 49035 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.chateau-angers.fr/