Le chant des oiseaux forestiers Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle

Le chant des oiseaux forestiers Morcenx-la-Nouvelle, 18 juin 2022, Morcenx-la-Nouvelle. Le chant des oiseaux forestiers Morcenx-la-Nouvelle

2022-06-18 07:00:00 – 2022-06-18

Morcenx-la-Nouvelle Landes Partagez un moment d’écoute au lever du jour. Vous allez découvrir quelques espèces emblématiques des forêts de la réserve et observer leurs comportements. Initiation aux chants d’oiseaux.

Durée : 4h Partagez un moment d’écoute au lever du jour. Vous allez découvrir quelques espèces emblématiques des forêts de la réserve et observer leurs comportements. Initiation aux chants d’oiseaux.

Durée : 4h +33 5 58 08 11 52 Partagez un moment d’écoute au lever du jour. Vous allez découvrir quelques espèces emblématiques des forêts de la réserve et observer leurs comportements. Initiation aux chants d’oiseaux.

Durée : 4h Morcenx-la-Nouvelle

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Morcenx-la-Nouvelle Autres Lieu Morcenx-la-Nouvelle Adresse Ville Morcenx-la-Nouvelle lieuville Morcenx-la-Nouvelle Departement Landes

Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morcenx-la-nouvelle/

Le chant des oiseaux forestiers Morcenx-la-Nouvelle 2022-06-18 was last modified: by Le chant des oiseaux forestiers Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle 18 juin 2022 Landes Morcenx-la-Nouvelle

Morcenx-la-Nouvelle Landes